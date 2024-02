Guerra Israele-Hamas, ostaggi liberi o ancora raid a Rafah LIVE

L' Egitto smentisce decisamente di avere avviato alcun lavoro di costruzione di campi per accogliere profughi palestinesi, ribadendo che la posizione della presidenza resta quella di rigettare ogni sfollamento volto a "liquidare la causa palestinese". La notizia era stata diffusa da alcuni media stranieri, in particolare statunitensi, e supportata da alcuni video di una ong sui social e fonti locali. "L'Egitto - afferma il capo dell'Ufficio stampa statale Diaa Rashwan - nega totalmente le notizie di alcuni media stranieri su presunti piani del Cairo di costruire rifugi per i palestinesi in prossimità del confine egiziano con la Striscia di Gaza per ospitare civili nel caso in cui vengano sfollati con la forza a causa della sanguinosa aggressione israeliana contro di loro nella Striscia.