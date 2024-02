Blinken: "Israele non ha licenza di disumanizzare gli altri"

Blinken "ha discusso i benefici derivanti dal rilancio" dell'Autorità nazionale palestinese, ha detto il Dipartimento di Stato americano sottolineando come Washington spinga per importanti riforme dell'Anp affinché possa tornare a governare la Striscia di Gaza. "Blinken ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti alla creazione di uno Stato palestinese indipendente come la via migliore per garantire pace e sicurezza durature sia per i palestinesi che per gli israeliani", si legge in un comunicato Usa citato dai media internazionali.