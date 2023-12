Ucraina, Zelensky: "Lavoriamo con alleati a nuovi aiuti militari"

"Ci stiamo già preparando per la prossima settimana, che senza dubbio rafforzerà il nostro Paese, in particolare le capacità del nostro complesso militare-industriale. Stiamo lavorando con i nostri alleati su nuovi pacchetti di aiuti militari e ci prepariamo a rafforzare ulteriormente la nostra difesa aerea, che rimane la nostra priorità immutata". Così in un post sul social X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Risponderemo anche al terrore degli occupanti contro il nostro popolo. Noi rispondiamo sempre", ha aggiunto.





