Ucraina Russia, le notizie di oggi 5 dicembre sulla guerra. LIVE

Il Ministero della Difesa russo afferma che le sue unità di difesa aerea hanno distrutto stanotte 22 droni ucraini e ne hanno intercettati altri 13 sul Mar d'Azov e nello spazio aereo sopra la Crimea. Lo riporta l'agenzia Tass. Il presidente russo Vladimir Putin si recherà questa settimana in visita in Arabia Saudita e negli Emirati arabi uniti. Lo afferma il canale Telegram russo Shot, citando il consigliere presidenziale per la politica estera Yuri Ushakov. Gli Stati Uniti finiranno i fondi per aiutare l'Ucraina entro le fine dell'anno e se il Congresso non approverà nuovi aiuti il rischio è quello di mettere in ginocchio Kiev. È l'avvertimento lanciato dalla Casa Bianca in una lettera inviata ai leader del Congresso.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: