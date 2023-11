Guerra Israele–Hamas, Gaza sotto assedio: le ultime notizie. LIVE

Il direttore dell'ospedale Nasser di Khan Yunis, nel centro della Striscia di Gaza, ha annunciato che 26 persone sono state uccise in un raid aereo contro tre edifici residenziali della città, che si trova nel distretto di Hamad. Ci sono anche 23 feriti gravi, ha detto all'AFP. Almeno cinque palestinesi sono stati uccisi e altri due feriti in un attacco israeliano contro un edificio nel campo profughi a nord di Nablus, a Balata, in Cisgiordania. Lo fa sapere la Mezzaluna Rossa palestinese. La presidente dell'Ue Ursula von der Leyen è intanto arrivata in Egitto dove domani incontrerà il presidente al-Sisi e visiterà i valichi con la Striscia di Gaza e alcune strutture sanitarie che hanno cominciato ad accogliere alcuni bambini palestinesi feriti. Proseguono le trattative per lo scambio tra ostaggi e prigionieri. Si pensa a un primo rilascio di donne e bambini. l'Unrwa denuncia: "A Gaza missione impossibile". Polemiche a Rafah: secondo testimoni sul posto il carburante e altri aiuti escono dall'Egitto ma non arrivano a Gaza.





