Gaza, Biden chiede 3 giorni di tregua ma Netanyahu non arretra. LIVE

Il presidente Usa insiste sul cessate il fuoco per progredire nelle trattative per il rilascio degli ostaggi, ma il premier israeliano non arretra e rilancia: "Dopo la guerra prenderemo il controllo della sicurezza Striscia". No dagli Usa. L'esercito afferma di aver colpito 14mila obiettivi di Hamas in un mese di attacchi