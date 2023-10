"Amati figli e figlie di Gaza, mi rivolgo a voi oggi, in questi tempi duri, attraverso questo video, augurandomi di potervi raggiungere presto, come ogni anno, per incontrarvi, pregare e scambiare testimonianze con voi". Lo dice il patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, in un videomessaggio alla popolazione di Gaza. "I continui attacchi che state subendo mi toccano profondamente e spezzano il mio cuore e quello di tutta la nostra comunità - afferma il porporato, parlando in parte in arabo e in parte in inglese -. Ma sono anche incoraggiato dalle vostre testimonianze, da come state sopportando questa terribile situazione in cui vi trovate". "Ricordate il comandamento di Cristo: non temete coloro che uccidono il corpo ma non ci possono uccidere l'anima (Matteo, 10:28)", esorta Pizzaballa. "La vostra sofferenza e il vostro dolore sono la mia principale preoccupazione, alla quale dedico tutto il mio tempo in primo luogo nella preghiera - prosegue -, e in secondo luogo nel dialogo con i responsabili, per esortarli a porre fine a questa situazione il prima possibile e per sostenervi con tutte le mie forze". "Non siete soli - assicura il patriarca di Gerusalemme dei Latino -. Tutta la comunità cristiana in Terra Santa e nel mondo è con voi, prega per voi e vi sostiene". "Ora abbiamo 18 fratelli e sorelle in cielo che pregano per voi e intercedono per voi: essi sono la nostra forza - ricorda -. Non perdete il coraggio e la speranza. Ricordate che il Signore è con voi e noi siamo con voi. Rimanete forti". "Sono sicuro che un giorno saremo uniti nella preghiera e nella pace", conclude il cardinale Pizzaballa prima di impartire la benedizione.