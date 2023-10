Il premier israeliano si rivolge al Paese e spiega che l'offensiva a Gaza "ci sarà", ma senza fornire altri dettagli: "Ci sono considerazioni che non sono note al grande pubblico", chiarisce. Poi aggiunge: "Anche io dovrò dare spiegazioni sul 7 ottobre"

"Il destino di Hamas è segnato". A garantirlo, nel suo discorso alla nazione, è il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Poi un passaggio anche sull'invasione a Gaza: "L'offensiva ci sarà, ma non vi dirò quando. Ci sono considerazioni che non sono note al grande pubblico. La data dell'ingresso nella Striscia sarà decisa dal Gabinetto di guerra" ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE DI SKY TG24 ).

"Eliminare Hamas e liberare gli ostaggi"

Netanyahu ha poi proseguito spiegando che "gli obiettivi sono due: eliminare Hamas e liberare gli ostaggi. Tutti quelli che hanno partecipato all'attacco del 7 ottobre sono passabili di morte".

"Anch'io dovrò dare spiegazioni su attacco del 7 ottobre"

"Il 7 ottobre è stato un giorno nero. Chiariremo tutto quello che è successo. Tutti dovranno dare spiegazioni per quell'attacco, a cominciare da me", ha quindi aggiunto il premier. Ma ha già chiarito che le analisi si faranno solo dopo la fine del conflitto: "Il mio compito ora è quello di guidare il Paese in guerra fino alla vittoria".