Marocco, terremoto nella regione di Marrakech: oltre 600 morti. LIVE

L’ultimo bilancio delle vittime, ancora provvisorio, parla di 632 morti e 329 feriti. Secondo il ministero dell'Interno del Marocco, tra i feriti 51 sono in gravi condizioni. Il ministero ha sottolineato che il terremoto ha causato il crollo di diversi edifici, in particolare nelle province e nei comuni di al-Haouz, Taroudant, Chichaoua, Ouarzazate e Marrakech. Il bilancio del sisma si aggiorna di minuto in minuto, man mano che arrivano i dati dalle città e soprattutto dalle località di montagna vicine all'epicentro. I paesi che punteggiano l'Atlante sono molto poveri, spesso non hanno collegamento internet e le case sono costruite con il caratteristico muro a pisé, realizzato in paglia, fango e sassi.