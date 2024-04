Usa, verso riclassificazione marijuana come droga a basso rischio

La svolta

Dal 1971 la marijuana negli Stati Uniti è stata classificata nella stessa categoria dell'eroina, delle metanfetamine e dell'LSD. "L'amministrazione farà un passo storico verso l'allentamento delle restrizioni federali sulla cannabis e prevede di annunciare presto una norma provvisoria che riclassificherà la droga per la prima volta in più di 50 anni", scrive il Washington Post.

Come funziona ora

La nuova misura, se entrerà in vigore, non legalizzerà immediatamente la marijuana a livello federale, ma potrebbe espandere l'accesso al farmaco per usi medicinali e rafforzerebbe l'industria della cannabis negli Stati in cui è legale. Attualmente, la marijuana per uso ricreativo e limitata a coloro che hanno più di 21 anni è legale infatti in 24 Stati. La marijuana per scopi medicinali è invece legale in 13 Stati oltre a quelli in cui è consentito l'uso per piacere.

