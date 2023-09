Alle 20.45 Macedonia del Nord-Italia: le formazioni ufficiali

Attesa per il calcio di inizio, a Skopje, della sfida valida per le qualificazioni al prossimo Europeo. Debutto sulla panchina della Nazionale per il nuovo Ct

È la serata della sfida tra Macedonia del Nord e Italia, valida per le qualificazioni al prossimo Europeo. Gli Azzurri, per la prima volta guidati da Luciano Spalletti, scendono in campo a Skopje per una sfida delicatissima che può aprire le porte a Euro 2024. L'Italia oggi ha l'obbligo del risultato, perché in testa al girone c'è già

l'Inghilterra che ha battuto proprio gli Azzurri, e il secondo posto non deve sfuggire di mano.