8/8 ©Ansa

In caso contrario, il giudice potrebbe prendere le parti del nuovo commissario tecnico della Nazionale, in quanto non è possibile limitare in modo irragionevole la libertà professionale di un dipendente. Quel che è certo è che Spalletti guiderà l'Italia, e con De Laurentiis gli strascichi di questa situazione potranno andare avanti ancora per molto tempo

Da Vittorio Pozzo a Luciano Spalletti: tutti i ct dell'Italia