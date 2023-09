Terremoto in Marocco, le testimonianze degli italiani. VIDEO

"Ho sentito un rumore fortissimo, nel sonno non riuscivo a orientarmi", è quanto ha raccontato una donna che si trovava in casa nell'area in cui è avvenuto il sisma di magnitudo 7. La scossa è stata registrata alle 23:11 di venerdì 8 settembre. La corrispondente Ansa Olga Piscitelli: "Gli ospedali sono al collasso"

"Stavo dormendo, mi ero appena addormentata. Siamo io e la mia piccolina di tre anni. Tutto a un tratto sento un rumore fortissimo", comincia così il racconto ai microfoni di Sky TG24 di Valentina Bracci, una donna italiana che si trova in Marocco, nell'area in cui è stato avvertito il terremoto di magnitudo 7 la sera di venerdì 8 settembre. La corrispondente Ansa Olga Piscitelli ha invece detto che "gli ospedali, almeno quelli di Marrakech, sono quasi al collasso" ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE ).

"Siamo tutti in allerta"

"Nel sonno non sapevo neanche orientarmi", "questo rumore continuava all'infinito - ha detto Bracci - poi mi sono resa conto che anche le mie ginocchia stavano dondolando, che io ballavo, le ante dei miei armadi stavano ballando, cadendo cose giù. Ho realizzato c'è il terremoto. E mi sono chiesta: "Cos'è che si deve fare quando succede una cosa così?'". La donna ha pensato di scendere e andare in strada. "Prendo la bambina, mi copro con una coperta e vado", ha raccontato. Sui soccorsi, "sono stati sicuramente tempestivi nelle parti della città più danneggiate. Dove abito io, non c'era necessità di soccorso, però so che in Medina sono stati molto tempestivi". Poi il timore: "Siamo sicuramente tutti allerta - ha spiegato Valentina - perché qui, a quanto pare, la zona non è sismica quindi nessuno era preparato a degli eventi così. Siamo tutti rimasti scioccati. La città è agibile, i negozi sono aperti i servizi ci sono ma siamo tutti sul chi va là".