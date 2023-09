Marocco, forte terremoto nella regione di Marrakech: oltre 600 morti e 300 feriti. FOTO

7/10 ©Ansa

In migliaia si sono riversati per le strade della città nuova di Marrakech e nei vicoli della medina, in preda al panico. Gente in strada anche in altre città. Elettricità e collegamento internet sono mancati a lungo. Il centralino dell'ambasciata italiana a Rabat ha ricevuto numerose chiamate soprattutto da parte di turisti che chiedono di rientrare a casa