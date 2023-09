Terremoto in Marocco, oltre 2mila morti e 2mila feriti. DIRETTA

Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ha colpito venerdì sera il Marocco, in particolare una zona a 70 chilometri da Marrakech. Secondo il ministero degli Interni, ci sono oltre 2mila morti e più di 2mila feriti. Tra le persone ferite, oltre mille sarebbero in condizioni critiche. A generare la scossa, di magnitudo 7, è stata la placca nordafricana. In ginocchio le aree vicine all’epicentro, con diversi edifici crollati e antiche mura distrutte. Devastata la kasbah nella Medina. Secondo la Croce Rossa, l'emergenza potrebbe durare anni. La Farnesina ha fatto sapere che i 400 italiani presenti in zona “stanno bene”. Decretati tre giorni di lutto nazionale.

