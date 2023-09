1/9 ©Ansa

All'ingresso della medina di Marrakech attraverso la Porta del Sale, tra il Mellah e la kasbah, si può subito percepire come il terremoto che ha colpito il Marocco abbia cambiato tutto. Le mura hanno ceduto in diversi tratti e anche nel quartiere ebraico con gli storici balconi e le stelle che a volte sono di David, a volte marocchine, a cinque punte, lo scenario è stravolto. Nella kasbah, conosciuta per i tratti eleganti, ora gli sfollati dormono tra gli stracci. E in fondo alla via che si chiama della "vigna nuova" un mucchio di detriti ostruisce il cammino

