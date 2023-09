6/10 ©Ansa

I dati parlano di dimensioni importanti, vista la superficie di 48,10 metri di lunghezza per 43,60 di profondità. Si accedeva da 6 porte laterali disposte di fronte, di cui quattro affacciate sulla sala della preghiera e due sul cortile. La sala della preghiera è distribuita su 9 navate longitudinali che trovano lo sbocco su di un transetto. In questo dispositivo la navata mediana e il transetto si distinguono per una certa preponderanza visiva. L’articolazione tra queste due matrici, della stessa portata, dava luogo ad una proiezione planimetrica a T