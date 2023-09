Terremoto in Marocco, sui social i video e le immagini del sisma

Un video pubblicato su X (ex Twitter) da Hespress English mostra le immagini raccolte da una telecamera di sicurezza durante la scossa che ha sconvolto il Paese: inquadra un ristorante e si vedono i clienti e lo staff scappare

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di mondo



Il terremoto in Marocco che ha colpito una zona a 70 chilometri da Marrakech ha provocato migliaia di morti e feriti, moltissimi in gravi condizioni (GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Sui social sono diventati virali video e immagini che mostrano il momento della scossa: persone che scappano, palazzi che crollano.