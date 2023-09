Terremoto in Marocco, famiglia italiana ancora bloccata sull'Atlante

1/10 ©Ansa

È ancora bloccata sul passo montano del Tizi n' Test, sull'Atlante, la famiglia di turisti italiani in vacanza in Marocco che ieri, mentre si trovava in hotel, è rimasta isolata a causa del terremoto che ha colpito il Marocco

Terremoto in Marocco, si scava tra le macerie: oltre 2mila morti e 2mila feriti. DIRETTA