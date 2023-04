I ministri degli esteri del G7 hanno promesso che i Paesi che forniscono assistenza alla Russia per la guerra in Ucraina pagheranno "un prezzo pesante". E' quanto si legge in una dichiarazione rilasciata al termine di due giorni di colloqui in Giappone. Gli alti diplomatici hanno anche annunciato di voler rafforzare l'applicazione delle sanzioni già prese nei confronti della Russia e considerano "inaccettabile" l'annuncio da parte di Mosca dell'intenzione di inviare armi nucleari alla Bielorussia. La Russia è interessata a porre fine al conflitto in Ucraina il prima possibile, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un briefing a Brasilia dopo i colloqui con il ministro degli Esteri brasiliano Mauro Vieira.

Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato il quartier generale del gruppo di truppe 'Dnepr' nella regione di Kherson, nel territorio dell'Ucraina, dove ha incontrato i militari. Lo riferisce - come riporta l'agenzia Ria Novosti - il servizio stampa del capo dello Stato russo. Il tribunale di Mosca, intanto, ha condannato il dissidente Vladimir Kara-Murza a 25 anni di prigione. Lo riferisce la Tass. Kara-Murza è stato processato, tra l'altro, per tradimento per le sue critiche alla guerra in Ucraina. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha comunicato che l'ambasciatore Usa a Mosca, Lynne Tracy, ha potuto visitare il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich in prigione.