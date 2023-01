Corea del Nord condanna invio carri armati americani

La Corea del Nord ha criticato la decisione di Washington di fornire carri armati all'Ucraina, sostenendo che gli Stati Uniti stanno "espandendo ulteriormente la guerra per procura" per distruggere la Russia. All'inizio di questa settimana, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha promesso 31 carri armati Abrams, una delle armi più potenti e sofisticate dell'esercito americano, per aiutare Kiev a combattere l'invasione di Mosca. In una dichiarazione rilasciata ieri, Kim Yo Jong, la potente sorella del leader nordcoreano Kim Jong Un, ha incolpato Washington per la crisi in Ucraina, accusandola di "oltrepassare ulteriormente la linea rossa" inviando i carri armati.