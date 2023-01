Da mezzanotte e fino alle 14 di oggi l'area attorno San Pietro sarà zona rossa, in occasione dei funerali di Benedetto XVI che saranno celebrati da Papa Francesco. Alle esequie del papa emerito attesi capi di Stato, teste coronate e leader di altre fedi. Già 200mila persone hanno reso omaggio a Benedetto XVI, la cui salma era esposta fino a ieri nella basilica vaticana. Le decisioni prese da Papa Francesco sulla messa in latino "hanno spezzato il cuore" di Ratzinger, ha detto il suo storico segretario, mons. Georg Gaenswein, in una intervista al Tagespost.

