Regno Unito, dimissioni Liz Truss: i candidati che possono succederle

11/11 ©IPA/Fotogramma

LA MINACCIA DELLE ELEZIONI – Non è da escludere però la possibilità di elezioni. Le invoca il sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, che ha scritto su Twitter “Elezioni subito”. Così come il leader dei Labour, Sir Keir Starmer: “Il partito conservatore ha dimostrato di non avere più un mandato per governare. Non hanno un mandato per sottoporre il Paese a un altro esperimento; la Gran Bretagna non è il loro feudo personale da gestire come desiderano. Dobbiamo avere una possibilità per un nuovo inizio. Abbiamo bisogno di elezioni generali, ora”

Liz Truss, chi è la Tory che si è dimessa da premier dopo 45 giorni