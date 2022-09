This England, cosa sapere sulla serie tv Sky con Kenneth Branagh

Dal 30 settembre su Now Tv e Sky sarà disponibile la serie tv con Branagh nei panni dell’ex premier inglese ai tempi del Covid-19 Condividi

A poche settimane dall'addio di Boris Johnson al numero 10 di Downing Street, il 30 settembre approda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW la nuova miniserie This England. Le polemiche sulla Brexit, il Covid-19 e le enormi battaglie per il potere del governo, sono stati anni ricchi di eventi. Per usare un eufemismo. Non sorprende che tutto questo concatenarsi di eventi tumultuosi sia stato trasformato in una serie tv con Kenneth Branagh trasformato per interpretare Johnson.

This England: la trama approfondimento This England, il teaser italiano della serie Sky Original Divisa in sei episodi cercherà di raccontare la storia interna di come l’ex Primo Ministro ha guidato il paese durante una crisi sanitaria globale e di come le cose sono cambiate rapidamente dopo che ha vinto le elezioni nel 2019. This England si concentrerà sui primi mesi del periodo al potere di Johnson come Primo Ministro, come ha affrontato la caduta delle sue promesse sulla Brexit e gli eventi drammatici causati dalla pandemia di Covid-19. “La serie esplorerà la controversa vita personale e politica di Johnson e ci porterà anche nelle sale del potere quando i politici hanno dovuto lavorare con esperti e scienziati per affrontare la crisi sanitaria globale”.

Il cast di This England Kenneth Branagh ha dichiarato al Times: "Ci sarà chi dirà che è troppo presto. Penso che questi eventi siano insoliti e parte di ciò che dobbiamo fare è riconoscerli. Questa serie potrebbe consentire alle persone di elaborare un po' di quello che è successo. Qualsiasi modo per capirlo meglio è importante". Sulla scelta dell'attore il regista Winterbottom ha detto: "Spero che Boris Johnson sia lusingato dal fatto che abbiamo scelto Kenneth Branagh per interpretarlo. Ken ha fatto un ottimo lavoro in otto settimane". Oltre a Branagh nel cast troviamo Ophelia Lovibond, Andrew Buchan, Tim Goodman, James Corrigan, Rachel Sophia, Simon Kunz, Greta Bellamacina. Il regista e autore di This England This England è scritta (insieme a Kieron Quirke) e diretta da Michael Winterbottom, noto per il suo lavoro con la serie The Trip e film come A Cock and Bull Story, 24 Hour Party People. "La prima ondata della pandemia di Covid-19 sarà ricordata per sempre. Un'epoca in cui il paese si è unito per combattere un nemico invisibile. Un tempo in cui le persone erano più consapevoli che mai dell'importanza della comunità" ha dichiarato, aggiungendo che questa serie "intreccia innumerevoli storie vere, da Boris Johnson ai lavoratori in prima linea in tutto il paese, raccontando gli sforzi di scienziati, medici, operatori sanitari e responsabili politici per proteggerci dal virus".