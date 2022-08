Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 13 agosto sulla crisi. DIRETTA

Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto all'Unione Europea restrizioni ai visti per i russi. Il ministro degli Esteri ceco lo appoggia: vuole portare la misura sul tavolo del consiglio informale degli Affari Esteri il 30 e 31 agosto. Il commento dalla Farnesina : non è in discussione il bando sul turismo russo.Arrivata in Italia dall'Ucraina la prima nave con carico di mais: lo scarico dovrebbe cominciare questa mattina.

Ancora alto l'allarme per la centrale nucleare di Zaporizhzhia , contesa tra Mosca e Kiev che si rimpallano le accuse. Intanto, la sfiorano altri missili. Kiev denuncia attacco russo a Kramatorsk: due civili morti e 13 feriti. Scontro anche all'Onu, ma la Russia non cede. L'agenzia atomica ucraina Energoatom denuncia: "La centrale di Zaporizhzhia sta funzionando con il rischio di violare gli standard delle radiazioni e le regole di sicurezza antincendio". Ieri colloquio tra Zelensky e Papa Francesco sui crimini di guerra.

