Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 7 luglio sulla crisi. DIRETTA

“Le armi che l'Ucraina ha ricevuto dai suoi partner occidentali funzionano in modo molto potente. Di conseguenza, le perdite degli occupanti russi non potranno che aumentare di settimana in settimana". Queste le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel consueto messaggio serale ai cittadini. Intanto le autorità di Kiev hanno annunciato di stare indagando su 21 mila crimini di guerra commessi dai russi. L'esercito ucraino ha respinto l'assalto delle truppe russe nei pressi di Dolyna, in direzione di Sloviansk, città dell'Ucraina orientale ritenuta cruciale dopo Lysychansk e Severodonotesk. Ursula von der Leyen avverte su possibili nuovi tagli al gas e persino su una possibile interruzione completa della fornitura dalla Russia. La Commissione presenterà un piano il 20 luglio.