Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 8 luglio sulla crisi. DIRETTA

Ucraina, Kuleba: dimissioni BoJo non cambieranno sostegno Gb

"Le dimissioni del primo ministro britannico Boris Johnson non cambieranno la politica del Paese nei confronti dell'Ucraina". Lo ha detto - secondo quanto riportato da Ukrinform - il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. "Indubbiamente, durante questa guerra, Boris Johnson si è dimostrato una persona coraggiosa - ha aggiunto - e una persona che non ha paura di correre rischi. È una persona difficile da sostituire, non ci sarà mai una persona come lui. Ma sono convinto che chiunque diventi Primo Ministro della Gran Bretagna non cambierà la politica britannica e resterà invariato il sostegno all'Ucraina. Coopereremo con loro e loro ci forniranno aiuto".