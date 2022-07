Guerra Ucraina Russia, le ultime news del 9 luglio sulla crisi. LIVE

Coro di condanne occidentali per l'invasione russa dell'Ucraina. Isolato il ministro degli Esteri russo Lavrov che ha lasciato in anticipo il vertice di Bali, in Indonesia, dopo aver detto che la crisi alimentare globale non è colpa di Mosca e che le sanzioni equivalgono a una dichiarazione di guerra. Il presidente russo minaccia l'Occidente: "Se vuole batterci, ci provi. La guerra in Ucraina è appena cominciata, perché "non abbiamo ancora iniziato a fare le cose sul serio". Mosca: dure misure se non si risolve blocco a Kalinigrad. Intanto, il segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati monsignor Gallagher ha detto che il Papa potrebbe andare a Kiev forse già ad agosto.

