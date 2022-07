Guerra Ucraina Russia, le ultime news del 10 luglio sulla crisi. LIVE

Kiev, "dobbiamo rafforzare sistema di difesa aerea"

"Dobbiamo sviluppare e rafforzare il nostro sistema di difesa aerea e di difesa antimissilistica". Lo ha detto - come riporta il Kiev Independent - il ministro della difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, precisando che finora è stato abbattuto un numero piuttosto elevato di missili e aerei russi ma la difesa del cielo deve essere notevolmente potenziata. "Abbiamo già la protezione del nostro cielo oggi - ha proseguito Reznikov - che non è perfetta, ma abbattiamo un bel po' di missili. Gli aerei nemici non volano più nei nostri cieli perché hanno paura e sanno che li abbatteremo. Usano vecchi missili e li sparano dal territorio della Russia, dal territorio della Bielorussia, dalle acque del Mar Nero e persino dal Mar Caspio, dalla Crimea ucraina temporaneamente occupata. Il nemico ha paura di avvicinarsi". Per quanto riguarda il sistema "Iron dome" il ministro ha spiegato che è inefficace in Ucraina in quanto serve per missili lenti, a bassa quota e a basso danno ma non protegge da missili da crociera e balistici.