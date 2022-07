Guerra Ucraina Russia, le ultime news dell’11 luglio sulla crisi. LIVE

L'Ucraina sta raggruppando un milione di soldati equipaggiati con armi occidentali per recuperare i territori meridionali occupati dalla Russia, annuncia Kiev. Zelensky assicura che punirà i responsabili del bombardamento che ieri ha fatto almeno 15 morti a Chasiv Yar, nel Donetsk. Papa Francesco durante l'Angelus: "Rinnovo la mia vicinanza al popolo ucraino, quotidianamente tormentato dai brutali attacchi di cui fa le spese la gente comune. Prego per tutte le famiglie, specialmente per le vittime, i feriti, i malati. Prego per gli anziani e per i bambini. Che Dio mostri la strada per porre la fine a questa folle guerra" ha detto il pontefice. Oggi a Praga vertice dei ministri Ue dell'Interno con gli omologhi ucraini e moldavi.

Gli ultimi approfondimenti:

