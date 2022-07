Inflazione, volano i prezzi del grano: +6,6% in un giorno

6/10 ©IPA/Fotogramma

La produzione mondiale di grano per il 2022/23 “è stimata in calo a 769 milioni per effetto della riduzione in Ucraina con un quantitativo stimato di 19,4 milioni di tonnellate, circa il 40% in meno rispetto ai 33 milioni di tonnellate previsti per questa stagione, ma anche negli Stati Uniti (46,8 milioni) e in India (105 milioni)"