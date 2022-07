Guerra in Ucraina, Putin: "Occidente vuole batterci? Ci provi"

Dopo quattro mesi e mezzo dall'inizio dell'invasione russa, e nel pieno dell'offensiva sul Donbass, il presidente Vladimir Putin chiarisce ancora una volta che è deciso ad andare fino in fondo. E lancia una nuova sfida all'Occidente, che fornisce armi e sostegno economico a Kiev: "Tutti devono sapere che in linea di massima non abbiamo ancora iniziato nulla di serio in Ucraina. Allo stesso tempo, non rifiutiamo nemmeno di tenere colloqui di pace". E avverte: "Ma coloro che rifiutano devono sapere che più andremo avanti, più sarà difficile per loro negoziare con noi" ( GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG 24 - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ).

La sfida all'Occidente

approfondimento

Acquistata seconda nave rigassificatrice per fare a meno della Russia

Poi il presidente russo attacca l'Occidente: "Oggi sentiamo dire che vogliono sconfiggerci sul campo di battaglia. Che dire, che ci provino. Abbiamo sentito molte volte che l'Occidente vuole combatterci fino all'ultimo ucraino", ha detto Putin in un incontro con i leader della Duma di Stato, come riporta Interfax. Ammette poi che la guerra "è una tragedia per il popolo ucraino, ma sembra che tutto vada in questa direzione". Il leader russo ha sottolineato inoltre che "l'Occidente non sarà in grado di seminare discordia e provocare il caos in Russia" e che le autorità russe "sono in grado di ridurre al minimo le conseguenze delle sanzioni illegali occidentali", affermando che "da decenni l'Occidente agisce in modo estremamente aggressivo verso la Russia".