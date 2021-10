Emmanuel Macron, ritratto di un'incognita

Chi è veramente il presidente francese? È un arrogante liberista con forti tendenze nazionaliste, o un ambizioso presidente post socialista? Dopo cinque anni di presidenza, i suoi connazionali non sanno ancora rispondere a queste domande o hanno opinioni diametralmente opposte Condividi:

Chi è veramente Emmanuel Macron? Che cosa pensa? È di destra o di sinistra? È un arrogante liberista con forti tendenze nazionaliste, o un ambizioso presidente post socialista, a favore dell'intervento statale e sensibile ai temi sociali?

La linea politica approfondimento G20 Roma, il programma e tutto quello che c'è da sapere Quando il (primo?) mandato all'Eliseo sta per terminare, dopo quasi cinque anni di presidenza, molti francesi ancora non sanno rispondere a queste domande. Molti altri invece rispondono nettamente, e così facendo danno risposte diametralmente opposte - a dimostrazione del fatto che l'azione di M. le Président si è distinta spesso per varietà e pragmaticità direbbero i sostenitori, incoerenza la definirebbero i detrattori.

approfondimento G20 in Italia, i leader dei Paesi che parteciperanno al summit di Roma I presidenti della Francia, per i poteri che ricoprono e per il modo in cui la maggior parte di loro ha interpretato il ruolo, sono stati spesso assimilati a dei sovrani repubblicani e Macron non fa eccezione. Non solo. Perché a differenza dei suoi predecessori, De Gaulle a parte, è diventato presidente rompendo lo schema della tradizionale contrapposizione destra-sinistra. Ha formato il suo partito En Marche nel 2016 con l'intento di staccarsi dai socialisti e proporsi come presidente dal tratto più moderato e meno ideologico, e ha conquistato l'Eliseo nel 2017 e la maggioranza dei seggi in parlamento. Facendo questo ha prosciugato il Partito Socialista ormai in crisi di consensi, relegandolo a un ruolo piuttosto marginale.

L'azione economica, tra attenzione alle imprese ed errori "verdi" approfondimento G20, dalle origini ad oggi: tutti i vertici dei leader mondiali. FOTO Emmanuel Macron è il presidente che ha riformato il fisco francese abolendo le super tasse per i ricchi capitali messe dal socialista Hollande, e questo gli ha attirato parecchie critiche da sinistra. Ha proseguito la politica a favore delle imprese favorendo l'occupazione prima della pandemia, e ha provocato la rivoluzione dei gilet gialli imponendo la tassa sulle emissioni di Co2 e di fatto facendo pagare ai lavoratori dei trasporti e della Francia rurale il passaggio ad un'economia più verde. Questo, lo ha ammesso lui stesso, è stato un errore. E ha dovuto fare marcia indietro.

Grandeur o flop in politica estera? approfondimento G20, quali sono i Paesi membri In politica estera, come spesso capita in Francia, c'è un forte differenza tra la narrativa del presidente ed i risultati concretamente ottenuti. Come tutti i suoi più carismatici predecessori, Macron vede ancora la Francia come potenza globale. Si mostra attivo sulla scena internazionale proponendosi come mediatore di crisi lontane e pacificatore di aree instabili. Di fatto però si è visto sfilare da Russia e Turchia il ruolo che la Francia aveva guadagnato nella crisi libica. Ha sostenuto il perdente e malvisto generale Haftar nella sua fallita conquista di Tripoli. Non è riuscito, nonostante i numerosi viaggi a Beirut, ad aiutare il Libano ad uscire da una crisi che lo sta inghiottendo, e sta progressivamente lasciando il campo d'intervento nel Sahel ancora una volta ai russi.

leggi anche "America is back"? Le sfide e le insidie per Joe Biden al G20 di Roma D'altra parte rivendica da tempo l'importanza di un ruolo autonomo dell'Europa rispetto agli Stati Uniti. L'Ue, dice, deve imparare a curare i propri interessi come fanno le altre potenze. E i fatti gli stanno dando ragione. E come unica potenza nucleare del continente, si guarda proprio a Macron e alla Francia, che sarà presidente dell'Unione nel prossimo semestre, per dare impulso pratico alla vaga ma urgente aspirazione europea ad una difesa comune che renda l'Ue autonoma dall'alleato americano.