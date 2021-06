Elezioni regionali Francia, flop per Le Pen e Macron. Bene neogollisti

Vittoria della destra neogollista, delusione per il Rassemblement National di Marine Le Pen e per La République en Marche del presidente Emmanuel Macron. È in estema sintesi l'esito delle elezioni regionali francesi segnate da un alto tasso di astensionismo. Secondo dati su scala nazionale dell'istituto Ifop-Fiducial, il partito sovranista di Le Pen ottiene solo il 20,5%, un flop per una formazione che oggi non ha ottenuto neanche una regione e che molti sondaggi davano invece come in forte progressione, a un anno dalle presidenziali del 2022. Male anche la maggioranza presidenziale di Emmanuel Macron, ferma al 7%, una conferma dello scarso radicamento di En Marche al livello locale. Lo scrutinio segna invece il grande ritorno della destra neogollista. Con il 38% delle preferenze, Républicains e alleati appaiono come la prima forza politica del Paese. Bene anche l'unione della gauche e degli ecologisti, col 34,5% delle preferenze. "Il vecchio mondo è tornato. Alle presidenziali tutto è possibile", si legge in un editoriale di Le Figaro.