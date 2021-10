Mario Draghi, l'uomo che ama scrivere le regole

Da Maastricht al "Whatever it takes", dall'Europa alla guida dell'Italia: ecco il ritratto dell'attuale presidente del Consiglio, padrone di casa del G20 di Roma del 30 e 31 ottobre

C'è un momento in cui si capisce che sta per far succedere qualcosa. È proprio quell'istante in cui alza gli occhi dagli appunti che stringe tra le mani, si ferma qualche secondo ad osservare chi ha di fronte, abbandona il copione e sgancia una frase che chiude ogni discussione. La cifra di Mario Draghi passa da qui. Dal filo rosso che lega quel sorriso di apparente e perenne calma e tranquillità - un misto tra Joker ed un vecchio zio - alla battuta che può cambiare le sorti, ad esempio, dell'Euro. È successo con l'ormai mitologico "Whatever it takes", si ripete ad ogni riunione in cui la sintesi sembra impossibile, accade in quelle conferenze stampa in cui il messaggio da lanciare deve essere inequivocabile. Non è "tranchant" nel senso più comune del termine, ma è tagliente perché quando mette il punto ad una decisione presa, nessuno è più in grado di ribattere.

Numeri, disciplina e il governo "impossibile" approfondimento G20 Roma, dal clima alla pandemia: il ruolo e le sfide di Draghi Ribattere a Draghi è oggettivamente difficile anche per i più preparati. La formazione gesuita gli ha insegnato ad ascoltare tutti, la durezza di una vita che lo ha reso orfano a 16 anni lo ha portato a non mollare mai, gli studi a Boston e la contaminazione con Caffè, Modigliani ed altri docenti da premio Nobel gli hanno trasmesso la passione nel definire e scrivere le regole del gioco. Studio, disciplina, conoscenza maniacale dei numeri per non farsi mai trovare in difficoltà, ma soprattutto per aver quel guizzo unico, capace di portare tutti dalla propria parte nel momento in cui la quadra sembra non esserci. Ed è sempre stato così. Da Bankitalia, alla BCE, sino ad oggi che guida il Paese ed un governo che sulla carta appare innaturale e impossibile pure da immaginare. Eppure lui c'è riuscito, creando una alchimia tanto improbabile quanto sorprendente. Mixando tecnici e politici, abbassando bandiere in nome della necessità, scegliendo un generale per tenere la campagna vaccinale lontana dagli "amici degli amici". Proprio lui che di nemici sembra non averne ma che non si fida quasi di nessuno. A Palazzo Chigi, quando fanno il conto dei suoi uomini, scherzano, dicendo: "Più di uno, meno di due, incluso egli stesso". Perché la prudenza non è mai troppa, così come la riservatezza.

Non si cambia ma si evolve: il pragmatismo draghiano approfondimento G20 Roma, il programma e tutto quello che c'è da sapere Mai una parola in più. Chiacchierare non aiuta. Annunciare progetti e ambizioni espone a rischi e delusioni. Bisogna fare ed elaborare risposte. A quel punto tutti si accoderanno. Considera il silenzio un credito da esigere. Perché di una cosa è assolutamente certo: il potere non si conquista ma si costruisce. Motivo per cui non bisogna mai ancorarsi ad una teoria inespugnabile. Tutto fluttua, esattamente come la vita. Bisogna essere concreti. Gestire il momento, assumersi responsabilità, calcolare danni ed effetti collaterali. Un pragmatismo totalitario che rappresenta l'unica vera ossessione di Draghi, a tal punto da farne anche un economista pronto a rivedere sé stesso. Basti pensare che la sua tesi di laurea classificava la moneta unica come "una follia da non compiere". Cambiare idea per Draghi non significa rinnegare qualcosa, ma semplicemente evolvere.