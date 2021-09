1/10 ©Ansa

Anne Hidalgo, la sindaca socialista di Parigi, il 12 settembre ha annunciato in un discorso a Rouen, in Normandia, di aver deciso di candidarsi alla corsa all’Eliseo nelle elezioni presidenziali in Francia del 2022

