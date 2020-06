Parigi, Anne Hidalgo vince le elezioni ed è confermata sindaco

Anne Hidalgo ce l'ha fatta. Il sindaco uscente di Parigi è stata confermata alla guida della capitale francese. "I parigini hanno scelto la speranza", ha detto uscendo vestita di bianco sul grande palco preparato davanti al municipio, per ringraziare gli elettori che l'hanno confermata alla guida del Comune dopo sei anni difficili.

Vittoria al ballottaggio

Anne Hidalgo, 61 anni, socialista, si è imposta al ballottaggio con il 50% dei voti circa, contro il 32% di Rachida Dati (Les Repéblicains) e il 16% di Agne's Buzyn (La République en Marche).

A Le Havre vince il premier Philippe

Il primo ministro francese Edouard Philippe è stato confermato con il 58% dei voti a Le Havre, il comune in cui si presentava per il rinnovo della carica di sindaco. A vincere in tutto il Paese, però, è stata l'astensione, che nei ballottaggi è arrivata al livello di record del 60%, ancora più alto rispetto al 54,5% di un primo turno segnato dalle polemiche per la scelta del governo di far comunque votare i cittadini nonostante l'emergenza coronavirus.