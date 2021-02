1/20 ©Ansa

Mentre a livello globale si contano oltre 113 milioni di contagi di Covid-19, gli Stati Uniti - primi al mondo per numero totale di casi e vittime - sono ancora il Paese che ha registrato il numero maggiore di nuove infezioni di coronavirus in 24 ore (73.477). In Europa, la Francia è al terzo posto nel mondo per nuovi casi giornalieri, seguita da Italia, Repubblica Ceca, Polonia, Germania e Regno Unito. È quanto emerge dai dati dell’Oms aggiornati al 26 febbraio

