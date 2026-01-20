Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 gennaio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'addio allo stilista Valentino Garavani, "l'imperatore della moda", morto a 93 anni. Ma anche il caso Groenlandia, con la nuova minaccia di Donald Trump: "Senza Nobel non penso alla pace". Sulle prime pagine anche l'incidente ferroviario in Spagna che ha causato almeno 40 morti in Andalusia: "Un giunto rotto la possibile causa dello scontro". E infine le parole di Mattarella ai magistrati: "Fondamentale la separazione dei poteri"
- In apertura l'incidente ferroviario in Spagna: "Almeno 40 morti in Andalusia. Un giunto rotto la possibile causa dello scontro". In prima pagina anche l'addio allo stilista Valentino Garavani, "imperatore della moda": "Aveva 93 anni, era il profeta rosso". Spazio anche al caso Groenlandia: "Trump, minacce in una lettera: senza Nobel non penso alla pace". E infine l'intervento del presidente Mattarella: "Fondamentale la separazione dei poteri".
- In primo piano la "nuova minaccia" di Trump sul caso Groenlandia: "Non sono obbligato alla pace". Sui controdazi, "l'Europa si divide" e "Meloni frena". Spazio anche all'addio a Valentino, "l'ultimo imperatore". In prima pagina anche le parole di Mattarella ai magistrati: "Liberi per la difesa dei diritti". Poi, l'incidente ferroviario in Spagna: "Scontro tra treni, una catastrofe in venti secondi".
- In apertura l'addio a Valentino Garavani: "Rosso Paradiso". "L'ultimo imperatore dello stile italiano" che "ha vestito quattro generazioni di star del cinema, regine e principesse". In prima pagina anche il caso della Groenlandia, con Trump che "minaccia la pace", mentre "l'Ue frena sui dazi". L'intervista a Kenneth Rogoff sulla questione: "Colpisca sui chip, l'Europa può fare male".
- In apertura l'addio a Valentino: "Roma nel mondo". E ancora, "l'uomo che rese via Condotti fenomeno mondiale" e "ha cercato per tutta la vita la perfezione". Spazio anche alla cronaca con il femminicidio di Federica Torzullo: "Ha provato a farla a pezzi e bruciarla". In prima pagina anche il caso Groenlandia, con la minaccia di Trump: "NIente Nobel, niente pace". E per l'effetto dei dazi, "giù le borse europee".
- In apertura l'appuntamento di questa sera a San Siro tra Inter-Arsenal: "Febbre a 90". E ancora: "Lautaro e Thuram per chiudere tra le prime otto. Chivu cerca punti tra i dominatori della Premier". Poi, a Copenaghen "Lukaku pronto per il finale": "Napoli dentro o fuori". Spazio anche al tennis, con il debutto di Sinner a Melbourne: "Alle 9 contro Gaston". Infine, i rossoneri: "La mossa di Cardinale, a Comvest il debito di Elliot".
- In primo piano Inter-Arsenal a San Siro per gli ottavi: "L'Inter gioca all'otto". Spazio anche ai bianconeri: "Scatto Juve: Mateta" e "pressing su Crystal Palace: attesa per la risposta". In prima pagina anche il "caos" nella Coppa d'Africa a seguito del ricorso presentato dal Marocco contro il Senegal: "Finale irregolare". Infine, lo sci con il rientro di Federica Brignone dopo 292 giorni: "Rivedo la luce".
- In primo piano il "nuovo rilancio" della Juventus: "A 2 milioni da Mateta". Spazio anche all'appuntamento di questa sera con Inter-Arsenal e Copenhagen-Napoli: "Chivu contro i più forti, Conte contro l'emergenza". Spazio anche al Torino: "Il mercato delle beffe". Poi, il tennis con il debutto di Sinner a Melbourne con Gaston. Infine lo sci, con il rientro di Federica Brignone: "Io non ho paura".
- In apertura i dazi: "Le Borse bruciano 225 miliardi". Intanto, Trump "non arretra": "Al 100% li farò". Spazio anche alla riscossione: "Al via la corsa per rottamare 13 miliardi di vecchi debiti: istanze entro la fine di aprile". Poi, il caso Ex Ilva: "In 14 anni il salvataggio di Stato del maxi impianto è costato 3,6 miliardi". Infine, il Board of Peace per Gaza: "Gli Usa invitano Putin. Veto di Israele a Turchia e Qatar". Infine, l'addio a Valentino: "L'ultimo imperatore dell'alta moda".
- In apertura la nuova misura del ministro Crosetto per la Difesa: "1,2 milioni in più allo staff". "Altri 24 collaboratori e indennità più alte". Spazio anche al "flop Nordio": "La Cassazione buca l'arresto col preavviso". Poi, il Quirinale che "frena" il Dl Sicurezza: "Molti rilievi, slittamento probabile". Poi, il caso Groenlandia: "L'Ue già divisa: Berlino e Londra vs Parigi". Infine, l'addio a Valentino Garavani: "Ultimo imperatore di stile e del rosso in rosa".
- In primo piano l'addio a Valentino, "patrono dello stile": "Se ne va l'ultimo imperatore della moda. Vestì principesse e attrici". Spazio anche al caso Hannoun: "Resta in cella". Poi, il caso Groenlandia: "Meloni prova la mediazione". E il caso Report: "Non è libertà di informazione ma violazione dei diritti". E ancora, le parole della ministra Casellati: "Più giustizia con la riforma e stabilità col premierato".
- "Fischia il vento" è il titolo d'apertura del Manifesto sul reportage da Minneapolis sulla situazione dell'Ice. Spazio anche al caso Groenlandia e la nuova minaccia del presidente Usa: "No Nobel, no pace: Trump vuole tutto". In prima pagina anche la situazione in Siria: "Curdi abbandonati: la vittoria di Al Sharaa". Poi, Mattarella "difende l'autonomia dei giudici". E infine, lo'incidente ferroviario in Spagna: "Almeno 40 i morti".
- In primo piano i dazi e il caso Groenlandia: "Kamikaze europei tra le foche". "Dazi, minacce e contro-minacce sulla Groenlandia tra Usa e Bruxelles. I mercati tremano". E Crosetto: "L'Ue sbaglia a parlare di ritorsioni". Spazio anche all'addio a Valentino Garavani, "la leggenda della moda". Poi il caso di Lonate Pozzolo: "Minacce di morte all'uomo che uccise il ladro rom in casa". Infine, l'editoriale di Mario Sechi: "365 giorni di Donald e ancora non capiscono".
- In apertura il caso Groenlandia: "Trump delira". Il presidente Usa invia una lettera al governo norvegese: "Senza premio per me la pace non è più una priorità". E sui dazi all'Europa: "Al 100 per cento". L'editoriale di Mario Del Pero: "Il Frankenstein americano è ormai fuori controllo". In prima pagina anche l'addio a Valentino Garavani, "l'ultimo maestro". E infine, l'editoriale di Nadia Urbinati: "La destra sa reprimere ma non risolvere".
- "Il Cda del mondo" è il titolo d'apertura di Avvenire sul Board of Peace per Gaza. "Trump lancia la proposta di un Consiglio guidato da lui con Putin e altri leader a pagamento". Spazio anche all'addio a Valentino, "re di eleganza". In prima pagina anche il vertice sulla sicurezza dopo il caso di omicidio in una scuola di La Spezia: "Le scuole: educare previene le violenze". Infine, l'incidente ferroviario in Spagna: "L'ipotesi di un giunto rotto".
- "Ghiaccio bollente" è il titolo d'apertura del Riformista sul caso Groenlandia. Trump "senza Nobel non pensa alla pace e accusa l'Ue di 'giocare pericoloso'", mentre i dazi "gettano i mercati nel panico e la Danimarca diserta Davos". In prima pagina anche l'addio a Valentino: "L'ultimo imperatore dell'eleganza italiana". Infine, l'editoriale di Claudio Velardi: "Verso il 27 gennaio, se il rito del 'mai più' si schianta contro il 7 ottobre".
- In primo piano l'effetto dei dazi: "Borse a picco per i dazi di Trump, ma l'Europa rinvia la reazione". I mercati "in un giorno bruciano 225 miliardi di euro per le tensioni Usa-Ue sulla Groenlandia". Spazio anche all'addio a Valentino, "l'imperatore della moda". In prima pagina anche il caso dell'omicidio nella scuola a La Spezia: "Il giudice: il 18enne ucciso con brutalità e disinvoltura". Infine, lo scontro tra treni in Spagna "per colpa di un binario rotto".