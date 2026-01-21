Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 gennaio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi trova spazio lo scontro Macron-Trump. Il presidente Usa attacca il leader francese dopo la decisione di Parigi di sfilarsi dal consiglio di pace per Gaza, annunciando tariffe del 200% su vino e champagne francesi. Dura la replica del capo dell’Eliseo che da Davos accusa Trump di “bullismo” e di volere un'Europa “vassalla”. In primo piano anche il femminicidio di Federica Torzullo “massacrata a coltellate” dal marito
- L’apertura è dedicata allo scontro tra Stati Uniti ed Europa con il titolo “Trump-Europa, scontro totale” con l’analisi “Così la crisi scuote i mercati”. Spazio alla replica francese con “Donald attacca Macron: dazi del 200% su vino e champagne. La replica: bullismo, ci vuole vassalli”. In taglio laterale la politica interna con “Lite tra i ministri: slitta la nomina del leghista Freni alla Consob”. In evidenza anche la cronaca con “Federica martoriata: è stata colpita 23 volte”.
- In apertura “Macron: fermare Trump”, a Davos il leader francese chiede alla Ue di reagire: “Basta bullismo, vuole un’Europa vassalla”, con l’analisi “Parigi-Washington, relazioni pericolose”. In taglio centrale “Consob e sicurezza, liti nel governo”. In taglio basso “Treni in Spagna, altro incidente: muore macchinista”. Spazio anche allo sport con “Brignone torna e stupisce: sesto posto "È stata dura, a Cortina sarò davvero io".
- In apertura “La Ue si ribella a Trump. Macron: ci vuole vassalli”. In evidenza anche il ruolo di Bruxelles con “Von der Leyen: uniti sulla Groenlandia. E Strasburgo congela l’accordo sui dazi”. In taglio centrale l’intervista a Vecchioni “I giovani mai così soli”. In prima pagina anche l’analisi economica con “Il boomerang tariffe che aiuta Bruxelles”. In taglio alto: “Valentino, l’eredità divisa. I cani al compagno Bruce”.
- In apertura “Trump senza freni, l’Europa non ci sta” con l’analisi “La tela di Ursula”. In primo piano anche la cronaca nera con “Federica mutilata e bruciata”. Spazio al Medio Oriente con “Board per la Palestina, dubbi di Meloni. Starmer: preoccupa la presenza di Putin”. In taglio basso il tema sicurezza con “Sicurezza, ora il governo accelera”. In evidenza anche “Roma, vi sveliamo lo stadio dei sogni”.
- L’apertura è dedicata ai mercati con “Vendite sugli Usa: giù dollaro e Borse”. In primo piano anche la geopolitica con “Gaza e Groenlandia, Macron lancia la sfida a Trump”. Spazio al Pnrr con “Edilizia, il paracadute del Pnrr limita all’1,1% la flessione nel 2025”. In evidenza anche il fisco con “Bonus mobili, sconto fiscale pieno anche per le seconde case”. In spalla “Israele a Gaza blocca l'ingresso del governo tecnico per amministrare la Striscia”.
- L’apertura è dedicata alla Champions League con “Inter non basta”. L'Arsenal, capolista del girone unico, espugna San Siro 3-1: doppietta di Gabriel Jesus prima e dopo il pareggio di Sucic e gol di Gyokeres. In evidenza anche il Napoli con “Napoli a rischio. Conte: ‘Che male’”. In alto spazio alla Juventus con “Serve l’anti Mou”. In taglio basso “Fede fa impazzire anche Sinner”.
- In apertura “Fondi ai terroristi, indagato anche l’uomo di Hamas vicino ai Cinque Stelle”, “Hijazi, lo storico vice di Hannoun, nel mirino per soldi e intercettazioni”. Spazio alla politica estera con “Festa del Giornale, Tajani: ‘L’Europa non può fare a meno degli Usa. Ma neanche il contrario’” e “Scoppia la rissa Trump-Macron: ‘Lui è inutile’, ‘Basta con i bulli’”. In taglio centrale il referendum giustizia con “Quando Gratteri chiedeva il sorteggio per il Csm.
- In apertura il referendum giustizia “Fanno altre porcate e lapidano Barbero”. In alto spazio al Medio Oriente con “Board su Gaza: Meloni in tilt e i dubbi del Colle sui trattati”. In spalla “Trump si celebra e Macron lo sfida: ‘Bullo imperiale’”. In prima pagina anche la politica interna con “Consob, esecutivo spaccato su Freni”. In taglio basso “Studentati, il Pnrr fa flop: maxi-costi e solo 32mila posti”.
- L’apertura è dedicata allo scontro Usa-Ue con “Usa-Ue, è scontro totale. L’ira di Macron: basta bulli”. In taglio centrale spazio alla decisione del Tar con “Il Tar boccia Bologna Città 30. Salvini e FdI cantano vittoria”. In spalla “Tensione in maggioranza, slitta la nomina alla Consob”. Spazio alla cronaca nera con “Federica uccisa con 23 coltellate: ‘Delitto efferato’”. In taglio alto cultura “Capitale della cultura 2028, Forlì in coppia con Cesena fra le dieci finaliste”.
- L’editoriale “Meloni, Merz e tutti gli altri. Le destre europee in fuga da Trump scoprono che la politica Maga somiglia molto a quella del Menga”. In primo piano “Il Cdm delle frenate: Meloni ‘riflette’ sul pacchetto sicurezza. Tajani e le mire Consob”. In evidenza anche “La clava degli screenshot” con l’analisi “L’errore fatale di Trump”. In taglio basso “Davos, il bivio: europei divisi sulla reazione ai dazi americani”.
- L’apertura è dedicata alla questione curda con “La curda verità”, “Da terrorista ad alleato, Al-Sharaa è alle porte di Kobane, simbolo della rivoluzione e della lotta all'Isis”. In taglio alto “Kobane è sola, di nuovo”. In taglio basso “Israele spazza via la sede dell’Unrwa”. Spazio alla politica interna con “Sicurezza, emergenza finita. Anzi no”. In basso “Macron contro il ‘bullo’. Ue di lotta e di dialogo”.
- L’apertura è dedicata al Forum economico con “Davos Mundi”, “Al Forum economico infuria lo scontro tra Francia e Usa. Trump diffonde un messaggio privato dell’Eliseo e minaccia altri dazi. Macron risponde:
‘Hanno intenzione di subordinare l'Ue’”. Spazio alla politica italiana con “Pd, caccia ai riformisti. Picierno: il 7 a Modena”. In taglio alto “Monte dei Paschi, governance cruciale”.
- L’apertura è dedicata allo scontro Trump-Macron con “‘Mad’ Trump minaccia ancora Macron: ‘L’Ue non sia vassalla’”. In spalla il commento “La Francia e la schiena dritta che le invidiamo”. In prima pagina anche “Risiko nomine. Sulla Consob la destra va in tilt”. Spazio anche alla guerra in Ucraina con “Ucraina, pioggia di missili russi: nuovi blackout. Paura per le bombe su Chernobyl”. In taglio basso “Pd, M5s e Renzi come i capponi di Manzoni”.
- In apertura “Le grand fanfaron”, “A Davos con occhiali da Top Gun, il presidente (francese) minaccia ritorsioni per fermare gli Usa in Groenlandia: ‘Non saremo vassalli’. Ma è l'ennesimo bluff...”. In prima pagina anche “La sentenza: no alle città a 30 km/h” e il referendum giustizia con “La tesi di sinistra: bisogna votare No anche se piace il Sì”. In taglio basso: “La Venezi rompe il silenzio e bacchetta i sindacalisti”.
- L’apertura è dedicata alla Champions League con “Delusione Champions”, “Oh Jesus! Gabriel inguaia l’Inter. Napoli, vittoria buttata”. In alto “Delusione Champions”. In prima pagina anche “Lucio, il rumore di Mou”. In taglio basso “Svolta Roma: Dragusin doppio sì”. In evidenza anche lo sci con “Brignone super: ‘Sono tornata’”.
- L’apertura è dedicata alla Champions con “Arsenal power. Inchino Inter”. Accanto “Napoli gelato. Adesso è dura”. In primo piano “Sentite Mourinho: ‘Allenerei la Juve’”. In taglio basso “Ilic, infortuni, rinforzi: guai Toro”. In evidenza anche “Fenomenale! Brignone sesta in gigante al rientro dopo 292 giorni”.