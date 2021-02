1/8 ©Ansa

L’andamento della pandemia da Covid-19 in India ha attirato l’attenzione degli scienziati: nel Paese, infatti, i numeri di contagi e morti sono in calo senza una vaccinazione di massa. Il governo, come riporta il Corriere della sera, ha comunque deciso di intensificare la campagna di immunizzazione. Ecco quali sono i dati dell’India

