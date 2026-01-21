L’ultimo saluto a Valentino, apre oggi la camera ardente a Roma

Allestita nella sua Fondazione in Piazza Mignanelli, a Roma, la camera ardente resterà aperta oggi e domani dalle 11 alle 18. I funerali saranno celebrati venerdì mattina nella Basilica di Santa Maria degli Angeli
Questa mattina, alle 11, apre la camera ardente dello stilista Valentino Garavani, scomparso lunedì 19 gennaio all'età di 93 anni. Allestita nella sua Fondazione in Piazza Mignanelli, a Roma, resterà aperta dalle 11 fino alle 18 sia oggi sia domani. Amici, affetti e ammiratori avranno così la possibilità di dargli l’ultimo saluto, mentre da due giorni si susseguono omaggi e ricordi da parte di quanti lo hanno amato e apprezzato.
Venerdì i funerali
I funerali saranno celebrati venerdì mattina, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, in Piazza della Repubblica 8, a Roma. Valentino lascia un patrimonio estetico che continua a vivere nei suoi abiti, nei musei, nelle passerelle e nell'immaginario collettivo. Giancarlo Giammetti, compagno di vita dello stilista scomparso e socio storico, lo ha ricordato così: “Amava la bellezza e ha insegnato a rispettare la donna”.
Il grande stilista si è spento a 93 anni. Nato a Voghera l’11 maggio 1932, ha fondato la maison che porta il suo nome nel 1957 e due anni dopo ha aperto a Roma il primo atelier. Nella sua carriera ha vestito le donne più famose e potenti del mondo - è nota la sua profonda amicizia con Jackie Onassis - e ha riscritto il ruolo del colore rosso, creando l’inconfondibile “Rosso Valentino”. Ha lasciato la moda nel 2007, dopo una festa lunga tre giorni per il 45° anniversario della maison