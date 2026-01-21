Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

L’ultimo saluto a Valentino, apre oggi la camera ardente a Roma

Cronaca
©Ansa

Allestita nella sua Fondazione in Piazza Mignanelli, a Roma, la camera ardente resterà aperta oggi e domani dalle 11 alle 18. I funerali saranno celebrati venerdì mattina nella Basilica di Santa Maria degli Angeli

ascolta articolo

Questa mattina, alle 11, apre la camera ardente dello stilista Valentino Garavani, scomparso lunedì 19 gennaio all'età di 93 anni. Allestita nella sua Fondazione in Piazza Mignanelli, a Roma,  resterà aperta dalle 11 fino alle 18 sia oggi sia domani. Amici, affetti e ammiratori avranno così la possibilità di dargli l’ultimo saluto, mentre da due giorni si susseguono omaggi e ricordi da parte di quanti lo hanno amato e apprezzato.

Venerdì i funerali 

 

I funerali saranno celebrati venerdì mattina, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, in Piazza della Repubblica 8, a Roma. Valentino lascia un patrimonio estetico che continua a vivere nei suoi abiti, nei musei, nelle passerelle e nell'immaginario collettivo. Giancarlo Giammetti, compagno di vita dello stilista scomparso e socio storico, lo ha ricordato così: “Amava la bellezza e ha insegnato a rispettare la donna”.

Leggi anche

Valentino, Giammetti: "Ha insegnato a rispettare la donna". VIDEO
FOTOGALLERY

Ansa/Ipa/Getty

1/19
Spettacolo

Addio a Valentino, la storia dell'ultimo imperatore della moda. FOTO

Il grande stilista si è spento a 93 anni. Nato a Voghera l’11 maggio 1932, ha fondato la maison che porta il suo nome nel 1957 e due anni dopo ha aperto a Roma il primo atelier. Nella sua carriera ha vestito le donne più famose e potenti del mondo - è nota la sua profonda amicizia con Jackie Onassis - e ha riscritto il ruolo del colore rosso, creando l’inconfondibile “Rosso Valentino”. Ha lasciato la moda nel 2007, dopo una festa lunga tre giorni per il 45° anniversario della maison

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

L’ultimo saluto a Valentino, apre oggi la camera ardente a Roma

Cronaca

Allestita nella sua Fondazione in Piazza Mignanelli, a Roma, la camera ardente resterà aperta...

Terremoto di magnitudo 3.6 in provincia di Messina

Cronaca

Il sisma è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a 8,5 km di...

Maltempo, allerta rossa e scuole chiuse in Sicilia e Sardegna

Cronaca

Il ciclone Harry non dà tregua al Sud. Scuole chiuse a Catania, Messina ed Enna. A Crotone il...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 gennaio: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi trova spazio lo scontro...

16 foto

Spagna, altri 2 treni deragliano. Morto un macchinista, diversi feriti

Cronaca

Il macchinista è morto e almeno 37 passeggeri sono rimasti feriti, dei quali 4 in gravi...

Cronaca: i più letti