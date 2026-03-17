Arrestato di nuovo il trapper che conta su Spotify 6,6 milioni di ascoltatori mensili. I Carabinieri del Comando Provinciale di Lecco hanno dato esecuzione a diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere, accompagnate da numerose perquisizioni
Armi, rapina e maltrattamenti. I carabinieri del comando provinciale di Lecco stanno eseguendo diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere e numerose perquisizioni che vedono coinvolti Mouhib Zaccaria, noto come Baby Gang e soggetti a lui vicini.
Arrestato di nuovo il trapper
Il nuovo arresto di Baby Gang arriva a pochi giorni dalla condanna, il 4 marzo scorso, a due anni e otto mesi, per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina con matricola abrasa. Il 24enne trapper che conta su Spotify 6,6 milioni di ascoltatori mensili era stato arrestato, l’11 settembre 2025 nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Lecco. Nel corso di una perquisizione, avevano rinvenuto in una stanza d’albergo a Milano l’arma clandestina.