L’India è ancora il Paese che a livello globale ha registrato il numero maggiore di nuovi casi di coronavirus in 24 ore (63.509). Gli Usa rimangono la prima nazione per contagi e vittime. Ma preoccupa sempre di più l'Europa: il Regno Unito è al terzo posto nel mondo per nuovi casi giornalieri, la Francia è quinta. La situazione peggiora anche in Repubblica Ceca e Olanda

Coronavirus, nel mondo oltre 38,4 milioni di casi. Record Germania: 6.638 nuovi positivi