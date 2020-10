Coronavirus, folla a Liverpool nonostante le nuove restrizioni. VIDEO

Alla chiusura dei pub alle 22, dozzine di persone si sono riversate in strada, nella maggior parte dei casi senza indossare la mascherina. Dalla mezzanotte sono entrate in vigore le nuove misure di livello 3 - il più alto - che prevedono la chiusura dei locali. L'ira dei medici: "Disgustoso, i nostri ospedali sono sovraffollati"

Le nuove restrizioni per contenere il contagio da coronavirus introdotte dal governo britannico non hanno fermato centinaia di persone, che si sono ritrovate nel centro di Liverpool dopo le 22, nella maggior parte dei casi senza indossare la mascherina né rispettare il distanziamento sociale. A mostrare quanto avvenuto sono stati diversi video condivisi sui social. Liverpool è stata inserita nel livello 3, il più alto, delle nuove misure anti-Covid nel Regno Unito e sta vivendo una delle situazioni più difficili nel Paese con un forte aumento dei casi (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE).

I medici di Liverpool: “Disgustati, posti in terapia intensiva sono limitati” leggi anche Coronavirus, 10 Paesi con più casi in 24h: ci sono anche Uk e Francia La folla si è riversata in strada – spiega Sky News – dalle 22 in poi, orario di chiusura dei pub, due ore prima che entrassero in vigore le nuove misure per contenere il contagio. Nei video pubblicati sui social si vedono dozzine di persone ballare in Concert Square, uno dei punti più popolari della vita notturna della città, Alcuni medici di terapia intensiva che lavorano a Liverpool, intervistati dall’emittente britannica, hanno detto di essere "disgustati" da quello che è successo: "Non si preoccupano che le persone muoiano per questa malattia, è davvero straziante". Un altro medico ha commentato: "I posti in terapia intensiva nei nostri ospedali sono limitati, ma la cosa più preoccupante è che abbiamo persone nei corridoi in attesa di letti”.