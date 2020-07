3/17 ©Getty

Molto controversa anche la nomina del nuovo Guardasigilli. Il ministero della Giustizia infatti è stato assegnato all'avvocato italo francese Eric Dupond-Moretti, noto per il gran numero di assoluzioni e per aver chiesto lo scioglimento del Front national. L'Usm, primo sindacato dei magistrati in Francia, ha dichiarato che considera la nomina di Dupond-Moretti come "una dichiarazione di guerra alla magistratura"