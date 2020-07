Francia, il nuovo premier è il 55enne Jean Castex

Ex collaboratore di Nicolas Sarkozy, il neo primo ministro è ora incaricato di formare un nuovo governo. Già sindaco di Prades, ad aprile era stato nominato responsabile interministeriale per la gestione della fase 2 dell’emergenza coronavirus

Le dimissioni di Philippe

L’ormai ex premier Edouard Philippe, divenuto sempre più popolare in questi ultimi mesi e candidato vittorioso nelle elezioni municipali di Le Havre, ha rassegnato questa mattina le sue dimissioni. L'ultimo consiglio dei ministri dell'attuale compagine di governo, che doveva tenersi in mattinata, è stato annullato. Passato dalla destra repubblicana alla République En Marche di Emmanuel Macron, molto vicino all'ex premier Alain Juppé, Philippe era alla guida del governo dal 15 maggio 2017. Il suo esecutivo è stato oggetto di un profondo rimpasto nel 2018, dopo le dimissioni del ministro della Transizione Ecologica e Solidale, Nicolas Hulot. Secondo un sondaggio pubblicato da France Tv Info, una maggioranza di francesi auspica che il rimpasto e il cambio di politica per quest'ultima fase del quinquennato si accompagni ad una svolta più ecologica e sociale.