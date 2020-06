Coronavirus, Francia riapre frontiere esterne Schengen dal 1 luglio

La Francia "aprirà gradualmente le sue frontiere esterne Schengen dal 1 luglio". annuncio è arrivato dai ministri degli Esteri Jean-Yves Le Drian e degli Interni Christophe Castaner in una dichiarazione congiunta. La decisione è stata presa conformemente alle raccomandazioni della Commissione europea presentate giovedì e "questa apertura sarà effettuata in modo progressivo e differenziato in base alla situazione sanitaria dei vari paesi terzi e secondo le procedure che saranno state adottate a livello europeo da allora” (CORONAVIRUS: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE ).

Test obbligatori per territori Oltremare

approfondimento

Coronavirus, Conte e Sanchez: “Riaprire le frontiere Ue al più presto”

Intanto la Francia ha anche comunicato che un test per il Covid-19 sarà obbligatorio a luglio e agosto per chi voglia recarsi nei territori francesi di Oltremare ma non dovranno essere più sottoposte a quarantena le persone all'arrivo. Il ministero francese per i territori di Oltremare ha spiegato che la decisione è stata presa sulla base "dell'evoluzione favorevole dell'epidemia" in quelle regioni. Il nuovo protocollo riguarda tutti i territori ad eccezione di quelli nel Pacifico, che godono di autonomia sul fronte sanitario. Le nuove misure saranno introdotte in coincidenza con l'entrata in vigore della legge per la fine dello stato di emergenza sanitaria "al più tardi il 10 luglio”.