Muffin con gocce di cioccolato. Piccole e sofficissime tortine di origine anglo-americana, i muffin sono il dolce perfetto per portare una nota di gusto alle vostre colazioni. Possono essere decorati in tante modalità differenti e farciti con altrettanti ripieni come, in questo caso, le gocce di cioccolato. Grazie alla loro ricetta facile e veloce, si prestano inoltre molto bene alle prime esperienze in cucina dei vostri bimbi. Un ottimo momento di condivisione e divertimento per tutta la famiglia, nel giorno della festa della mamma.