Pasticcini alle mandorle senza zucchero, la video ricetta di Melarossa

I pasticcini alle mandorle senza zucchero , sono un’alternativa sfiziosa per un regalo di cuore e di gusto alla propria mamma, ma adatto anche alle colazioni e merende di adulti e piccini. La loro preparazione, che sostituisce la stevia allo zucchero, li rende inoltre molto più naturali e leggeri, perfetti anche per chi intende mantenersi in forma, non rinunciando ad attimi di gusto. Pensate che uno di questi pasticcini alle mandorle racchiude solamente 76 calorie e davvero pochi grassi, ma tanta frutta secca ricca di proprietà benefiche.

Procedimento per preparare i pasticcini alle mandorle senza zucchero

Il primo passo per preparare i nostri pasticcini alle mandorle senza zucchero, consiste proprio nella lavorazione della frutta secca. Frullare le mandorle (non tutte, alcune servono alla decorazione) fino a ottenere una farina che andrà successivamente versata in un recipiente abbastanza capiente. Alla farina di mandorle, aggiungere in seguito la stevia, poi la scorza di limone. Mescolare bene per far amalgamare tutti gli ingredienti e i loro sapori. Successivamente, occorre sbattere leggermente i due albumi e incorporarli al composto di mandorle. Continuare ad impastare energicamente, dapprima con l’aiuto di un cucchiaio, poi a mano su di un ripiano. Una volta ottenuto un impasto liscio, ma compatto, iniziare a lavorare le palline che diventaranno i nostri biscotti. Sarebbe meglio darne la forma con le mani leggermente inumidite, di modo che non attacchino, poi posizionarle sulla teglia a una buona distanza l’una dall’altra. Ora bisogna schiacciarle leggermente in superficie e decorarle a piacere con delle mandorle a lamelle. Dopo aver infornato a 180° per circa 10/15 minuti, i pasticcini alle mandorle senza zucchero saranno finalmente pronti da gustare in tutta la loro fragranza.